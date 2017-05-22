議員質詢「訓話」50分鐘 賴清德感慨強勢回批

賴清德強勢回批，「社會知道誰在做事，做到流汗；誰沒在做事卻只會批評，而且批評到流涎。」（記者蔡文居攝）

2017-05-22 14:25

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市無黨籍市議員陳朝來，今天在50分鐘的市政總質詢中，列舉市長賴清德的諸多施政，重砲批判，過程中，並未請賴清德答詢，以幾乎 是「訓話」口吻，痛批「不知若民所苦、不知羞恥、輕忽溪北」。他末了說，他語重心長，要賴「有所思考，有所做為。」

賴清德在陳朝來質詢結束後，經由主席、副議長郭信良的同意，以2分鐘的時間強勢回應。賴清德表示，對於世界蘭花會議批評，並不夠客觀，對市府也不公平，南市的施政也非如議員所批評。他也覺得十分感既，意有所指地說，「有時會令人感慨，這社會不公平。為何有人做到流汗，但竟然也有人能夠批評到流涎。」但令人欣慰的是，「社會知道誰在做事，做到流汗；誰沒在做事卻只會批評，而且批評到流涎。」

陳朝來質詢時，批評台南市調漲房屋稅，不知苦民所苦，「台南人那麼好欺負，這樣對付台南人」「房屋稅漲86％，全國第一。」還批評賴主政7年，民生工商沒進步，仍是六都最後一名。

此外，包括登革熱死亡人數、建設重溪南放重溪北，還有蘭花會議、台南大學七股校區等，批評賴清德施政作為「放棄溪北」。

賴清德回應說，房屋稅和地價稅調幅，台南絕非最高，調整是因法律規定3年調整一次，房屋稅適用對象雖有廣一點，但調漲比率，在六都中，與桃園、台中差不多，比雙北及高雄市低很多。

他說，他擔任市長的理念就是溪南、溪北平衡發展，都市和鄉村一起繁榮，「所以這6、7年投入溪北的建設經費711億，這麼高，從沒有一任的縣長曾投入這麼多經費」。而前瞻計畫，市府也幫溪北爭取到196億元，市府施政並非議員所批評。另外，南市家戶所得這幾年提升14％，這都是大家共同打拼的結果，南市的施政並非如議員所批評的那樣。