WHA開幕 台灣僅內定10張旁聽證

台灣青年團在WHA開議這天大清早前往WHO總部排隊等候換取旁聽證，但鎩羽而歸，將透過邊會參與國際醫衛人士交流。（特派記者呂伊萱攝）

2017-05-22 14:19

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦22日報導〕世界衛生大會（WHA）今天（22日）開幕，台灣未能獲邀參與，2、30名台灣民間人士盼望旁聽，但WHO工作人員表示全部名額「都已分配完畢」，並無現場換發任何旁聽證。另據了解，台灣方面藉外交管道取得10席旁聽名額，醫師立委邱泰源、食藥署長吳秀梅與醫界聯盟執行長林世嘉等人將入場旁聽。

WHA今早（22日）開幕，WHO表定上午7時30分開始換取旁聽證，台灣醫界聯盟與台灣醫學生聯合會等2、30人，清晨5時便前往WHO大樓外排隊等待換證，現場等候換證的還有其他國際人士，包括YMCA與WHO實習生等人。

但上午7時多，一名WHO工作人員現身表示，今年旁聽的名額本來就比較少，且現在「都已經分配完畢」，所以他們沒有辦法提供現場排隊民眾任何證件。該工作人員說，他也是凌晨4點多才知道這個決定，向在場民眾表達歉意，並說今天中午或晚上才會知道往後幾天能不能開放更多旁聽名額。

台灣青年團發言人李柏錦說，這就是委婉地拒絕，他們先前就預料到可能會有這樣的情形，且到大會結束都非常可能無法透過現場換證取得旁聽席。且今年大會將選舉新任秘書長，它們也能理解大會開放較少旁聽名額。但青年團透過世界醫學生聯盟的會員資格，已經取得許多技術性會議的正式邀請，將繼續參與會議。

另據了解，我方透過外交手段協商，獲得10席旁聽名額，包括民進黨醫師立委邱泰源、親民黨立委周陳秀霞、時代力量立委高潞‧以用、台灣醫界聯盟執行長林世嘉、台灣WHO宣達團團長蔡明憲、疾管署長周志浩、食藥署長吳秀梅、我駐瑞士代表谷瑞生、我駐日內瓦辦事處組長黃建章與中央社記者。

林世嘉受訪表示，今年狀況是有史以來最嚴峻的，以往即使是在SARS與扁政府時代都沒有如此情形，不但是技術性杯葛，更是完全不開放現場民眾換證。不過林世嘉也提及，今天總務委員會與大會中「台灣議題」將再次透過2對2辯論，可以讓世界知道「台灣和中國完全不一樣」，對維持台灣推案動能也有幫助，她認為這次政府的戰場與策略選擇是正確的方向。