六都民調墊底 柯P：每天做好自己的事就好
2017-05-22 14:16
〔記者張議晨／台北報導〕凱達格蘭基金會今上午公布6都市長施政滿意度民調結果，台北市長柯文哲在滿意度部分墊底，但好感度回升，排名6都第4名。對此，台北市長柯文哲下午受訪時表示，「你問我一百遍，還是一樣的答案，每天做好自己的事就好了，民調看看就好」。
柯文哲今下午出席北市105學年度第二學期，公私立模範生表揚大會。媒體追問，柯上午在市議會接受市議員童仲彥質詢，談到北農人事，他面對童詢問曾說過會給新潮流交代一事，還回應這次「會給台北市民交代」，但今上午綠陣營又做出不利的民調，媒體疑惑，綠陣營此舉是否為故意。
對此，柯文哲回應，這個就是穿鑿附會，要做民調，就算假民調，也沒辦法在一個鐘頭內做出來，人家早就做了。至於好感度回升，柯說，每天做好自己的事情就好了，距離任期還有一年半，「每天問，什麼事情都不用做了」。
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