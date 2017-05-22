33年前漢光1號演習…軍方珍貴影片曝光
2017-05-22 14:30
軍方今天公布漢光1號演習影片，有雄一飛彈發射的珍貴畫面。（圖擷取自國防部發言人臉書影片）
〔記者羅添斌／台北報導〕國軍漢光33號演習今天登場，那麼漢光1號演習當年是如何操演？有哪些主要的武器裝備？真是令人好奇。
國防部今天在臉書公布1984年漢光1號演習影片，影片中出現當年最新武器裝備，如雄風一型反艦飛彈發射畫面，還有海鷗飛彈快艇、工蜂六型多管火箭齊射，以及F-5戰機對地炸射等等。
代號「漢光1號」的三軍聯合演習，當年就是在澎湖舉行，由時任參謀總長郝柏村上將主持，之後年年舉行，只有號次更動。
國防部今天透過發言人臉書，公布漢光1號演習的影片，場景想定是假想中共武力犯台，以澎湖為跳板進犯台灣，國軍制空制海反登陸壓制共軍犯台，當年澎湖的編制仍是澎湖防衛司令部，動員兵力至少萬人以上。
影片中出現F-104戰機、F-5戰機進行對地攻擊丟擲汽油彈、海軍出動主力作戰艦艇、海軍陸戰隊登陸部隊利用膠筏以萬船齊發方式強行登陸、陸軍進行空降和反空降操演等畫面。
影片畫面中還有海軍艦艇發射第一型國人自主研發的雄風一型反艦飛彈、海鷗飛彈快艇、國人自製工蜂六型多管火箭等，加上F-5戰機，都是當時最新型的武器裝備。
國防部發言人臉書指出，國軍影像檔案，是國家珍貴的資產。近年來軍聞社陸續執行數位化工程，未來國防部發言人臉書也會刊播相關的影片、照片資料，讓民眾重溫昔日的國軍記憶；這次所公布的國軍首度實施「漢光演習」影片，正是其中的珍貴資料檔案之一。
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