| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
曼谷醫院傳爆炸24傷 警方尋獲炸彈碎片
 首頁 > 政治

33年前漢光1號演習…軍方珍貴影片曝光

軍方今天公布漢光1號演習影片，有雄一飛彈發射的珍貴畫面。（圖擷取自國防部發言人臉書影片）

2017-05-22  14:30

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍漢光33號演習今天登場，那麼漢光1號演習當年是如何操演？有哪些主要的武器裝備？真是令人好奇。

國防部今天在臉書公布1984年漢光1號演習影片，影片中出現當年最新武器裝備，如雄風一型反艦飛彈發射畫面，還有海鷗飛彈快艇、工蜂六型多管火箭齊射，以及F-5戰機對地炸射等等。

代號「漢光1號」的三軍聯合演習，當年就是在澎湖舉行，由時任參謀總長郝柏村上將主持，之後年年舉行，只有號次更動。

國防部今天透過發言人臉書，公布漢光1號演習的影片，場景想定是假想中共武力犯台，以澎湖為跳板進犯台灣，國軍制空制海反登陸壓制共軍犯台，當年澎湖的編制仍是澎湖防衛司令部，動員兵力至少萬人以上。

影片中出現F-104戰機、F-5戰機進行對地攻擊丟擲汽油彈、海軍出動主力作戰艦艇、海軍陸戰隊登陸部隊利用膠筏以萬船齊發方式強行登陸、陸軍進行空降和反空降操演等畫面。

影片畫面中還有海軍艦艇發射第一型國人自主研發的雄風一型反艦飛彈、海鷗飛彈快艇、國人自製工蜂六型多管火箭等，加上F-5戰機，都是當時最新型的武器裝備。

國防部發言人臉書指出，國軍影像檔案，是國家珍貴的資產。近年來軍聞社陸續執行數位化工程，未來國防部發言人臉書也會刊播相關的影片、照片資料，讓民眾重溫昔日的國軍記憶；這次所公布的國軍首度實施「漢光演習」影片，正是其中的珍貴資料檔案之一。

廣告
  • 漢光1號演習有大規模的傘兵空降演練。（圖擷取自國防部發言人臉書影片）

    漢光1號演習有大規模的傘兵空降演練。（圖擷取自國防部發言人臉書影片）

  • 漢光1號演習時由工六火箭（如圖）擔任反登陸作戰要角，如今則是由雷霆兩千多管火箭系統取代。（圖擷取自國防部發言人臉書影片）

    漢光1號演習時由工六火箭（如圖）擔任反登陸作戰要角，如今則是由雷霆兩千多管火箭系統取代。（圖擷取自國防部發言人臉書影片）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 漢光33號 漢光演習
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥煎鱈魚
涼拌菜✧紅油小黃瓜
好下飯！泰式椒麻雞
挑新鮮絲瓜看體型！
轉寄

標題：33年前漢光1號演習…軍方珍貴影片曝光


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.