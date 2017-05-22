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總統府秘書長交接 吳釗燮接任

總統府上週四宣佈府秘書長由吳釗燮接任，今天舉行交接典禮。（圖總統府提供）

2017-05-22  14:01

〔記者鍾麗華／台北報導〕趕在520前，總統府上週四（18日）宣布府秘書長由吳釗燮接任，今天舉行交接典禮，由副總統陳建仁監交，陳建仁致詞時表示，吳釗燮是總統長期倚重的幕僚長，期待他能繼續發揮調和鼎鼐的功能，扮演層峰決策的左右手，肩負起襄助總統推展國政的重責大任。

陳建仁說，展望未來國內情勢發展，台灣正面臨年改、司改、轉型正義等多項改革的挑戰，都需要政府與人民攜手合作，還需要順暢朝野政黨的溝通管道，化解對立，才能一舉而竟全功。將來，總統府秘書長的工作勢必將更為繁鉅，期勉吳秘書長能帶領總統府全體同仁齊心合作，發揮團隊精神，完成各項政務的推展。

吳釗燮表示，他是抱著誠惶誠恐的心情擔任此項職務，因為這是全新的工作，也是全新的挑戰。他將與2位副秘書長協調任務分工，務求圓滿完成總統府的每項工作。交接典禮，看到許多國安會同仁出席，代表未來總統府與國安會的合作會非常密切，希望大家一起合作。

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