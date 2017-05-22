漢光演習登場 阿帕契「熱加油、熱掛彈」演練
2017-05-22 13:38
漢光演習今天起登場，參演官兵進行阿帕契直升機的熱加油熱掛彈演練。（圖：軍聞社提供）。
〔記者羅添斌／台北報導〕國軍漢光演習今天起一連舉行5天的實兵演練，並在模擬中國對台發動突襲下，進行各項戰力保存，軍機轉場等演練，陸軍更為阿帕契攻擊直升機進行「野戰加油」演練，並且是在發動機未熄火狀態下，進行「熱加油、熱掛彈」演練。
漢光演習是在今天起至26日，進行為期5天的實兵、部分實彈演練，全台各地今天都在進行相關演練項目，重頭戲是25日在澎湖山水海灘進行登陸及反登陸作戰演練，26日則在台中清泉崗基地進行模擬共軍軍機圍攻清泉崗基地的「清泉崗保衛戰」，以及有大批擔任假想敵的官兵進行跳傘的空降反空降演練。
空軍今天演練戰機及運輸機緊急轉場的課目演練，包括空軍新竹基地的幻象戰機，緊急進行編隊起飛，轉降到花東基地，進行轉場戰力保存；屏東基地的C130運輸機則是載運地勤人員及裝備，落地後進行卸載。
在陸軍方面，陸軍航特部進行所屬各式直升機的戰力保存果課目演練，包括：AH-64E阿帕契直升機在野地降落，並且進行「熱加油、熱掛彈」演練，參演官兵在阿帕契直升機發動機未熄火的狀態下，按照標準作業程序，完成地獄火飛彈及2.75吋海神火箭彈的裝設作業。
另外，官兵也為OH-58D戰搜直升機進行熱加油作業，以及進行UH-1H通用直升機的野戰保修任務。
陸軍官兵為OH-58D戰搜直升機進行熱加油作業。（圖：軍聞社提供）。
空軍幻象戰機編隊起飛進行轉場任務。（圖：軍聞社提供）。
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