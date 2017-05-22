| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
午後對流旺盛 雲嘉8縣市發布大雨特報
 首頁 > 政治

亞協正名「台日關係協會」 謝長廷：從曖昧走向務實

2017-05-22  13:03

〔即時新聞／綜合報導〕我方對日窗口「亞東關係協會」，17日正名為「台灣日本關係協會」，並舉行揭牌儀式。對此，駐日代表謝長廷表示，這項更名，「算是從曖昧走向務實的一步」。

謝長廷今於臉書粉專提到，去年台日共有600萬人次來往，交流窗口從「亞東關係協會」，改為「台灣日本關係協會」，不僅算是「從曖昧走向務實」的一步，也是「對於交流的六百萬人的一個尊重」，並於底下分享照片，直指「第一次董事會，感覺氣氛莫名愉悅」。

本報報導，台灣與日本在1972年斷交後，日本設立日本公益財團法人「交流協會」作為對台窗口，台灣則設立「亞東關係協會」，繼續維持雙邊經貿、文化交流、技術合作等實務關係。

報導指出，前者今年元旦正名為「日本台灣交流協會」，被視為日台斷交後最大突破；我方也正式更名為「台灣日本關係協會」，17日舉行更名揭牌儀式。

台日關係協會會長邱義仁表示，過去台日關係經歷非常多的磨難與成就，此次改名讓台日關係協會的工作更清楚，也是新責任的開始，盼使台日關係更往上發展。

外交部長李大維指出，這是歷史性的一刻，有助外界了解台日關係協會實質工作內涵，也印證台日關係的正向發展。

日台交流協會代表沼田幹夫呼籲，雙方共同合作面對問題，才能進入新的階段，盼藉更名使日台團結一心，建立起世界少見的友情。

廣告
  • 駐日代表謝長廷今表示，台對日窗口更名，算是「從曖昧走向務實」的一步。（圖翻攝自謝長廷臉書粉專）

    駐日代表謝長廷今表示，台對日窗口更名，算是「從曖昧走向務實」的一步。（圖翻攝自謝長廷臉書粉專）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 亞東關係協會 台日關係協會 揭牌 更名 謝長廷
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥煎鱈魚
涼拌菜✧紅油小黃瓜
好下飯！泰式椒麻雞
挑新鮮絲瓜看體型！
轉寄

標題：亞協正名「台日關係協會」 謝長廷：從曖昧走向務實


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.