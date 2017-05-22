亞協正名「台日關係協會」 謝長廷：從曖昧走向務實

2017-05-22 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕我方對日窗口「亞東關係協會」，17日正名為「台灣日本關係協會」，並舉行揭牌儀式。對此，駐日代表謝長廷表示，這項更名，「算是從曖昧走向務實的一步」。

謝長廷今於臉書粉專提到，去年台日共有600萬人次來往，交流窗口從「亞東關係協會」，改為「台灣日本關係協會」，不僅算是「從曖昧走向務實」的一步，也是「對於交流的六百萬人的一個尊重」，並於底下分享照片，直指「第一次董事會，感覺氣氛莫名愉悅」。

本報報導，台灣與日本在1972年斷交後，日本設立日本公益財團法人「交流協會」作為對台窗口，台灣則設立「亞東關係協會」，繼續維持雙邊經貿、文化交流、技術合作等實務關係。

報導指出，前者今年元旦正名為「日本台灣交流協會」，被視為日台斷交後最大突破；我方也正式更名為「台灣日本關係協會」，17日舉行更名揭牌儀式。

台日關係協會會長邱義仁表示，過去台日關係經歷非常多的磨難與成就，此次改名讓台日關係協會的工作更清楚，也是新責任的開始，盼使台日關係更往上發展。

外交部長李大維指出，這是歷史性的一刻，有助外界了解台日關係協會實質工作內涵，也印證台日關係的正向發展。

日台交流協會代表沼田幹夫呼籲，雙方共同合作面對問題，才能進入新的階段，盼藉更名使日台團結一心，建立起世界少見的友情。