租賃條例過初審 空房交包租代管轉租 租金低於6千可免稅

2017-05-22 12:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為健全租賃住宅市場，立法院內政委員會今日初審通過「租賃住宅市場發展及管理條例草案」，民眾將住宅委託包租代管業轉租，只要租金低於6000元，可享有免納所得稅優惠。

根據初審條文，個人住宅所有權人將住宅委託代管業或出租予包租業轉租，契約約定供居住使用1年以上者，租金收入不超過6000元，免納綜合所得稅。

符合規定的租賃住宅，各縣市政府對應課徵的地價稅、房屋稅，得予以適當減徵，減徵實施期限為5年，減徵的期限、範圍及基準，由地方政府依自治條例規定。

內政部次長花敬群指出，租賃對於台灣發展租賃產業有所助益，也保障房東及房客的租賃關係，更提供可減免所得稅、地價稅及房屋稅，用以鼓勵民眾將多於空屋交給包租代管業轉租，評估1年可享1、2萬元減稅優惠。

據通過條文，承租人毀損租賃住宅或附屬設備，不修繕、也不支付相當賠償，或者有遲付租金達2個月租額，經催告仍拒繳，出租人得提前終止租賃契約，但須在終止前30日檢附事證、以書面通知。

另規定，非租賃住宅服務業而經營代管業務或包租業務，可處公司負責人、商業負責人或行為人4萬元以上、20萬元以下罰鍰，情節重大也可勒令停業。

若違反租賃住宅廣告內容與事實不符者、設營業處所未申領登記證即開業、或未於期限內補足營業保證金，及規避、妨礙或拒絕主管機關檢查業務，可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。