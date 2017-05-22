六都施政滿意度 柯P唯一未過半敬陪末座

最新民調顯示，台北市長柯文哲施政滿意度僅44.6%，在六都中敬陪末座，也是唯一一位滿意度不到5成的六都首長。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-05-22 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕新台灣國策智庫今（22日）公布「六都治理與首長滿意度」民調，民調顯示六都首長中，台北市長柯文哲施政滿意度僅44.6%敬陪末座，也是唯一一位滿意度不到5成的六都首長。

綜合媒體報導，新台灣國策智庫公布六都最新民調顯示，施政滿意度依舊是高雄市長陳菊以75.4%居冠，桃園市長鄭文燦74.1%緊追在後，接著是台南市長賴清德72.4%、台中市長林佳龍55.6%、新北市長朱立倫53.4%，台北市長柯文哲則以44.6%名列末席；新台灣國策智庫表示，六都首長的施政滿意度相較於半年前均有上升，其中又以桃園市長鄭文燦的滿意度上升14.2%為最多。

雖然民眾對柯文哲的好感度過半（50.1%），但施政滿意度卻僅44.6%，新台灣國策智庫分析指出，民眾對於首長的好感不等於民眾滿意市府行政團隊的施政，認為地方首長應致力讓個人良好形象轉化為施政表現。

此民調於5月6日至5月11日晚間，針對六都滿20歲民眾，採取電話調查並分層隨機抽樣，最後有效樣本為4892份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負1.4%，並以人口資料對教育程度、性別、年齡加權處理。