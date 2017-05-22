遭批犧牲台灣參與WHA 馬辦：自稱中華台北時綠委在哪？

2017-05-22 12:28

〔記者林良昇／台北報導〕本屆世界衛生大會（WHA）台灣因中國打壓無緣與會，對於民進黨立委批評馬政府當年犧牲台灣主權才能參與WHA，馬辦發言人徐巧芯今表示，去年衛福部長林奏延參加WHA發表演說時，以「中華台北」自稱，全程規避「台灣」兩字，當時民進黨立委在哪裡？

台灣今年未受邀參與WHA，對於民進黨立委們批評「這證實馬政府當年犧牲台灣」才能參與WHA。徐巧芯今表示，民進黨立委髮夾彎的功力和雙重標準令人瞠目結舌，試圖轉移執政不力的拙劣手段，社會自有公評。

徐巧芯指出，98年時任環保署長的葉金川參加WHA時，管碧玲等多位民進黨立委辱罵他「丟台灣的臉」。然而，去年林奏延參加WHA發表演說時，以「中華台北」自稱，全程規避「台灣」兩字，「管委員人在哪裡？」蔡英文總統當時表示「稱謂沒有被矮化」，怎麼沒有任何民進黨立委批評這是「喪權辱國」？

徐巧芯表示，按照管的邏輯，若為了「維護台灣主權」，民進黨應從頭到尾都不要爭取參與WHA；如果參與WHA是錯的，那麼本月初民進黨立委們為何要開記者會表示「WHA需要台灣，台灣需要WHA」？蔡總統為何要狂發10則推特？衛福部為何要說「會努力到最後一刻」？

徐巧芯說，等到確定台灣今年被WHA拒於門外，民進黨立委們見笑轉生氣，反過來批評馬政府當年犧牲台灣，想把馬政府8年來努力增加台灣國際能見度、讓台灣參與國際的貢獻一筆抹煞。民眾的眼睛是雪亮的，這種拙劣的政治操作，社會自有公評。

國民黨文傳會副主委胡文琦今早表示，台灣未收到世衛大會邀請函後，民進黨政府及綠營相關團體的作為，都將原因推給中國打壓的因素，但中國大陸對於中華民國台灣的打壓不是從今天才開始的，打壓根本不是理由。

胡文琦認為，現在民進黨的外交作為和過去陳水扁執政時無兩樣，過了8年仍無長進，仍是將外交「內銷」，是做給國內民眾看的，只是為了選舉的內銷，是大動作做給自己人看的。