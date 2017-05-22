政治人物好感度 吳敦義18.8％敬陪末座
2017-05-22 12:26
新台灣國策智庫今日公布民調，國民黨主席當選人、前副總統吳敦義，在政治人物裡，好感度僅有18.8%，敬陪末座。（記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕新台灣國策智庫今日公布民調，在民進黨、國民黨政治人物裡，高雄市長陳菊獲得最高的好感度58.1%，日前當選國民黨主席的吳敦義則敬陪末座，好感度僅有18.8%。
綜合媒體報導，民進黨、國民黨主要政治人物中，緊追在陳菊後面的是台南市長賴清德56.3%，台中市長林佳龍以50.5%拿下第三名，台北市長柯文哲則拿到50.1%，新北市副市長侯友宜以44.7%名列第五。新北市長朱立倫與總統蔡英文的好感度分別是41.8和41.4%。此外，國民黨主席洪秀柱好感度為22.0%、未來主席吳敦義18.8%。
至於六都市長的滿意度，高雄市長陳菊依舊以75.4%居冠，桃園市長鄭文燦74.1%緊追在後，接著是台南市長賴清德72.4%、台中市長林佳龍55.6%、新北市長朱立倫53.4%，台北市長柯文哲以44.6%名列末席。
此民調於5月6日至5月11日晚間，針對六都滿20歲民眾，採取電話調查並分層隨機抽樣，最後有效樣本為4892份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負1.4%，並以人口資料對教育程度、性別、年齡加權處理。
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