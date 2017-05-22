| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中水泥預拌車翻落溪 駕駛卡住搶救中 一度重現「2」字頭 新台幣午盤30元大關失而復得
 首頁 > 政治

談郝都更1坪換1坪 柯文哲：打亂市場行情

2017-05-22  12:03

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲今天到議會報告台北市都更政策，議員洪健益多次詢問柯文哲台北市都更出了甚麼問題，柯文哲說都更速度太慢及釘子戶問題，表示市府有在推動都更168案及論壇，但洪健益對於回答不滿意，表示總質詢就不會放過柯文哲。

洪健益詢問郝市府老屋「1坪換1坪」方案成效，都更處長方定表示，共有79件送事業計畫，目前共有1件開工，但目前都沒有完工案例。洪健益再問柯文哲，前市長郝龍斌的都更政策是不是騙選票。

柯文哲回應，1坪換1坪加停車位是有問題的政策，打壞整個市場行情。洪健益再問柯文哲有沒有更好的方法，也問台北市都更為什麼龜速、推不動，柯文哲認為是因為政府速度太慢，還有釘子戶問題，表示市府有相對應作法，也會舉辦3場論壇討論；但洪健益對於市長回應不滿意，要求不要只會唸手稿，但礙於時間無法再質詢，但總質詢絕對不會放過柯。

廣告
  • 台北市長柯文哲22日赴市議會，就「都更政策」進行專案報告。（記者張嘉明攝）

    台北市長柯文哲22日赴市議會，就「都更政策」進行專案報告。（記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 柯文哲 郝都更 都更
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥煎鱈魚
涼拌菜✧紅油小黃瓜
好下飯！泰式椒麻雞
挑新鮮絲瓜看體型！
轉寄

標題：談郝都更1坪換1坪 柯文哲：打亂市場行情


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.