談郝都更1坪換1坪 柯文哲：打亂市場行情

2017-05-22 12:03

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲今天到議會報告台北市都更政策，議員洪健益多次詢問柯文哲台北市都更出了甚麼問題，柯文哲說都更速度太慢及釘子戶問題，表示市府有在推動都更168案及論壇，但洪健益對於回答不滿意，表示總質詢就不會放過柯文哲。

洪健益詢問郝市府老屋「1坪換1坪」方案成效，都更處長方定表示，共有79件送事業計畫，目前共有1件開工，但目前都沒有完工案例。洪健益再問柯文哲，前市長郝龍斌的都更政策是不是騙選票。

柯文哲回應，1坪換1坪加停車位是有問題的政策，打壞整個市場行情。洪健益再問柯文哲有沒有更好的方法，也問台北市都更為什麼龜速、推不動，柯文哲認為是因為政府速度太慢，還有釘子戶問題，表示市府有相對應作法，也會舉辦3場論壇討論；但洪健益對於市長回應不滿意，要求不要只會唸手稿，但礙於時間無法再質詢，但總質詢絕對不會放過柯。