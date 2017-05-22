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勞基法被批沒彈性 綠委提案：核實計算加班工數

民進黨立委許智傑（左起）、黃國書、陳賴素美、何欣純、黃秀芳、張廖萬堅22日召開記者會，提案修正有關加班時數以實際工時核實計算、每月加班時數得以三個月總量勻支使用之「工時帳戶」概念、以及特別休假日勞工可選擇領取工資或累假之相關法規。（記者簡榮豐攝）

2017-05-22  12:04

〔記者曾韋禎／台北報導〕「勞動基準法」新制自今年起實施後，屢因缺乏彈性而同遭勞資抱怨。多位民進黨區域立委為此提案修法，將休息日加班工數改為核實計算，不再以4或8小時做為級距。

勞基法新制自今年起實施，勞工每7天應有1例假日、1休假日，休息日加班，須給足8小時或8小時工資，前2小時按平日工資多給1又1/3，第3小時起多給1又2/3；每年度或離職前未休完的特休假，雇主應發給工資。

但新制因缺乏彈性，實施至今，勞資雙方皆有怨言，屢有修法之議。包括何欣純、許智傑、邱議瑩、陳賴素美、江永昌、張廖萬堅、陳素月、莊瑞雄、黃國書、黃秀芳等多位民進黨立委共同提案修法，盼能更有彈性，共創勞、資、經濟三贏。

何欣純指出，草案不會改變休息日加班工資的計算方式，但加班工數要改為核實計算，不再以4或8小時做為級距。

她表示，許多產業都有淡旺季的問題，每月46時的加班上限缺乏彈性；草案以3個月為期，勻支總加班時數，但每月仍不得超過56小時。每年度未修完的特休假，除雇主可發給工資外，勞工也能請求將未修畢的特休假延至下個年度使用。

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相關關鍵字： 休息日加班 加班工時 勞基法
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