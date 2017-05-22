未獲邀WHA 張小月：台灣從不接受一中原則

陸委會主委張小月今強調，台灣從不接受一中原則。（記者廖振輝攝）

2017-05-22 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕本屆世界衛生大會（WHA）22日登場，台灣無緣與會，對於中國打壓，陸委會主委張小月今赴立法院備詢前受訪強調，台灣從不接受中國所提出的一中原則。

綜合媒體報導，陸委會主委張小月今赴立法院備詢前接受媒體採訪，對於中國警告除非台灣承認九二共識及一中原則否則無法參與國際事務，張小月強調：「我們從來就不能接受中國提出的所謂『一中原則』，希望中國面對現實，務實面對中華民國存在的事實。」

張小月呼籲國際社會正視台灣的醫療貢獻：「我們參加WHA是從醫療衛生角度出發，跟政治沒有任何關係。」她重申：「WHA需要台灣，台灣也需要WHA。」