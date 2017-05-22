傳吳敦義拋時間點見習近平 徐永明諷「猴急」
2017-05-22 12:23
〔即時新聞／綜合報導〕媒體報導，甫當選國民黨主席的吳敦義，疑拋出時間點，將於「國共論壇」會見中共總書記習近平。對此，時代力量黨團總召徐永明表示，「吳敦義黨主席之位還沒坐就心念北京，有夠猴急」。
徐永明於臉書粉專分享本報報導，並撰文指出，吳敦義選後忙於黨內布局，可以預期，但最令人訝異的是，「吳敦義黨主席之位不要說『屁股還沒坐熱』，是連坐都還沒坐，就想著安排和中國領導人習近平見面」，看來藍營仍未學到教訓，「以為老闆是北京，而不是台灣人民，有夠猴急」。
徐永明表示，吳敦義的兩岸政策，雖無洪秀柱的「冒進急統」，但仍屈服於一中原則下；徐永明嘲諷，吳敦義嘴上說「一個中國、各自表述」，但給習近平的賀電文回函中，僅寫106年，獨漏藍營最熱愛的「民國」。
徐永明批評，「吳敦義與習近平交手的起手式，就矮人一截、自我閹割，讓人難以相信國民黨未來有甚麼新作為」；建議吳敦義別急著往北京去，應先督促藍黨團停止國會內的無意義杯葛，於正常會期結束前，至少能將眾多委員與黨團的提案，進行一讀、交付委員會。
徐永明接著提到，在臨時會正式開始後，藍營對於年改法案，應提出具體修法建議，而非重演「暴力式阻擋」，延宕國家改革。
徐永明在文末期許，吳敦義從政經歷豐富，「希望他能真正有別於馬英九、洪秀柱等人，優先掛心的是台灣人民，而不是北京主子的心意」。
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