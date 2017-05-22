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大巨蛋移樹再爭議 柯P：我們沒同意移樹、遠雄是斷根

台北市長柯文哲（右）22日率都發局長林洲民（左）等官員，赴市議會就大巨蛋案等進行專案報告並答詢。（記者張嘉明攝）

2017-05-22  11:37

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲的市長室同意遠雄進行移樹前的斷根作業，引發護樹團體不滿，柯文哲今上午於議會專案報告被台北市議員李慶鋒質詢此事，柯文哲語塞指，「他（遠雄）不是移樹、是斷根」、「我們可以隨時不讓他移樹。」李不滿柯的神邏輯，追問「你為何同意他（遠雄）斷根，聽不懂嗎！」未料，柯跳針回應「但是我沒有同意他移樹。」

李慶鋒隨後怒嗆柯文哲「市長你就豪洨！非常不誠實。」李還說，遠雄未完成環評、建照變更設計等應辦事項，也還未全面復工，未將大巨蛋變更設計案送至台北市都市設計審議委員會，不解柯文哲為何要允許遠雄移樹；柯文哲不斷搔頭頭髮，僅強調，遠雄現在不是移樹、是斷根，「我們可以隨時不讓他移樹。」

李慶鋒不滿痛批柯文哲接受他備詢2分45秒，還是無法回應此問題，接著拉高分貝嗆，「你（柯）為何同意他（遠雄）斷根，聽不懂嗎！」未料，柯文哲回應，「但是我沒有同意他移樹。」

李慶鋒不耐，接著指民間團體推動大巨蛋解約i-Voting案，短短4天已經有3千人覆議連署，現在要進入提案階段，並問柯文哲「你搞i-Voting是不是玩假的？會不會打假球？在審議階段把這案子做掉？」柯文哲回應，他交代市長室專員王寶萱該怎麼做、就怎麼做；他們會依法行事。

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