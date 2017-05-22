端午免收費時段縮短 賀陳旦：有信心今年不會更塞

賀陳旦強調，交通部從未想增加基金收入的角度縮短業減免收費時段，也沒有想要扣上使用者付費這頂大帽子。（記者廖振輝攝）

2017-05-22 11:28

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部計畫今年端午連假中間2天免收費時段為上午3點到5點，遭到交通委員會多位立委反對。交通部長賀陳旦強調，交通部從未想增加基金收入的角度縮短夜間免收費時段，也沒有想要扣上使用者付費這頂大帽子，主要是基於夜間行車不安全及分流車輛的考量所做出的規劃，有信心今年端午不會更塞，而而是能讓駕駛人平安出遊及返鄉。

交通部規劃今年端午疏運期間5月27日、30日凌晨0點到5點及28日、29日上午3點到5點實施國道全線暫停收費，國3新竹系統至燕巢系統單一費率8折收費。今多位立委關切端午連假國道免收費時段，立委趙正宇、鄭寶清、李昆澤、陳歐珀等人更臨時提案，要求交通部在此次端午假期的國道夜間免收費時段延長至每日凌晨0點到上午6點。

賀陳旦解釋，之所以會規劃上午3點到5點免收費時段，考慮到夜間行車不安全，尤其是連續假期，許多駕駛人在開車行為上比較放縱，導致上半夜行車更不安全，因此希望駕駛人能在上半夜睡飽，下半夜再出門，不僅較安全，也不會碰上都會區上午的短程旅次，達到車流分散作用。