吳敦義高票當選感到害怕 柯P：不對

2017-05-22 11:13

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲今天到市議會報告，議員厲耿桂芳表示，柯文哲上任兩年半，台北市死氣沉沉，大巨蛋、北藝中心分別變成大爛蛋跟小爛蛋，更指出去年台北市都更有43件，今年已經過了將近一半只有 2件，硬體建設毫無建樹。她更說國民黨主席吳敦義前天高票當選黨主席是因為老百姓要讓民進黨害怕，直說柯文哲雖然不是民進黨員，其實也感到害怕對不對？柯文哲說，「不對」，厲耿桂芳又回，「你說不對，我說是對。」

柯文哲認為，台北市的硬體發展會慢慢變好，BOT會改善，但他也解釋台北市發展早，可開發土地不多，所以跟其他縣市比起來參建會比較少。