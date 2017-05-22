防性侵再犯 藍委建議公布性侵犯名單及住處

2017-05-22 11:01

〔記者楊淳卉／台北報導〕作家林奕含自殺事件引發社會強烈關注，立委紛提「性侵害犯罪防治」等相關修法，盼加強對被害者保護。國民黨立委陳宜民今於立院衛環委員會質詢時建議，應公布性侵害犯罪者名單、照片，並比照美國製作警示地圖，讓民眾知道回歸社會的性侵犯住處，「無辜民眾應該受到保護，民眾也有知的權力」，盼行政部門3個月內進行研擬。

立法院社福及衛環委、司法及法制聯席委員會今繼續審查「兒童及少年性剝削防制條例部分條文修正草案」、「兒童及少年性剝削防制條例增訂第二十二條之一條文草案」及「兒童及少年性剝削防制條例增訂第二十二條之一條文草案」、「性侵害犯罪防治法第二十二條條文修正草案」。

國民黨立委楊鎮浯質詢時指出，現行「校園性侵害或性騷擾防治準則」適用校園，補習班卻不在定義範圍內，然而，補習班學生與校園規範的學生大部分相同，補習班甚至是更封閉體系，由於目前補習班只適用「補習與進修教育法」，他未來將就此提出修法進行補足疏漏。

民進黨立委林俊憲表示，他已提出修法，若性侵害加害人屢次逃避參與身心治療或輔導教育，主管機關可將其交由地方法院檢察署檢察官，聲請強制治療，以補足現行主管機關因無法取得評估報告、造成性侵犯可躲避強制治療的法律漏洞。對此，衛福部次長呂寶靜回應，這部分牽涉法務部及警政署，大家會一起討論，「目前方向是朝提高行政罰鍰來修法。」

國民黨立委李彥秀則指出，根據104年性侵案件統計，再性侵事件中，兩造關係前三名為被害者與加害者熟識，加上家庭觀念與社會環境因素，讓受害者不敢接受諮詢，特別很多受害者只有20歲以下，此外，目前心理諮商覆蓋率仍有不足，建議行政部門能以通訊軟體作為新途徑，讓受害者更容易接受諮詢。