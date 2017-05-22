防性侵再犯 藍委建議公布性侵犯名單及住處
2017-05-22 11:01
〔記者楊淳卉／台北報導〕作家林奕含自殺事件引發社會強烈關注，立委紛提「性侵害犯罪防治」等相關修法，盼加強對被害者保護。國民黨立委陳宜民今於立院衛環委員會質詢時建議，應公布性侵害犯罪者名單、照片，並比照美國製作警示地圖，讓民眾知道回歸社會的性侵犯住處，「無辜民眾應該受到保護，民眾也有知的權力」，盼行政部門3個月內進行研擬。
立法院社福及衛環委、司法及法制聯席委員會今繼續審查「兒童及少年性剝削防制條例部分條文修正草案」、「兒童及少年性剝削防制條例增訂第二十二條之一條文草案」及「兒童及少年性剝削防制條例增訂第二十二條之一條文草案」、「性侵害犯罪防治法第二十二條條文修正草案」。
國民黨立委楊鎮浯質詢時指出，現行「校園性侵害或性騷擾防治準則」適用校園，補習班卻不在定義範圍內，然而，補習班學生與校園規範的學生大部分相同，補習班甚至是更封閉體系，由於目前補習班只適用「補習與進修教育法」，他未來將就此提出修法進行補足疏漏。
民進黨立委林俊憲表示，他已提出修法，若性侵害加害人屢次逃避參與身心治療或輔導教育，主管機關可將其交由地方法院檢察署檢察官，聲請強制治療，以補足現行主管機關因無法取得評估報告、造成性侵犯可躲避強制治療的法律漏洞。對此，衛福部次長呂寶靜回應，這部分牽涉法務部及警政署，大家會一起討論，「目前方向是朝提高行政罰鍰來修法。」
國民黨立委李彥秀則指出，根據104年性侵案件統計，再性侵事件中，兩造關係前三名為被害者與加害者熟識，加上家庭觀念與社會環境因素，讓受害者不敢接受諮詢，特別很多受害者只有20歲以下，此外，目前心理諮商覆蓋率仍有不足，建議行政部門能以通訊軟體作為新途徑，讓受害者更容易接受諮詢。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 中國函告各國 不准台灣省參加WHA
- 沒他就沒「賀歲帝」 這貴人比豬哥亮早走一步
- 〈上班一族5月徵文〉吃虧不是占便宜
- 自由廣場》GLP實驗室 毒化局爭取納稅人信心的關鍵
- 連發32年獎學金 里長黃文秋有愛
- 中國共享單車崛起 老車廠面帶愁容
- 大蒜、洋蔥抗癌？ 營養師：爆香過頭易致癌
- 公民參與式預算 草屯選出六提案
- 機師值勤疑似打瞌睡 虎航證實確有此事
- 日本驚見台女奧客 怒嗆店員「不要廢話、妳滾」
- 來不及送出的禮物 豬哥亮過世前夕謝金晶準備了...
- 〈親子會客室〉慢飛天使 終將高飛
- 瞞著老公夾娃娃 妻挨告通姦無罪
- 獲利倒退嚕 立院有意見
- 《東京觀察》浪費一手好牌 蔡總統怕什麼?
- 川普促穆斯林國家 團結孤立伊朗
- 〈戀愛絮語〉結菊
- 郭書瑤賞臭臉 《通靈少女》最佳綠葉是「他」
- 前進南投義賣 橫山國小糖果粽賣光
- 99歲史明出院了！網PO「好哩加在」報平安
- 國泰航空今宣布裁員600人 管理階層被砍25％
- 中國特務滲透台灣 間接掌握美情蒐
- 三鳳中街封街綁粽 花媽捧場帶頭包
- 自由談》防「洪」成功，卻出現「你」…
- 自由廣場》政大現場 從〈安息歌〉談蔣銅像
- 江辰晏投7場 本季仍未開胡
- 15歲少女派對喝醉 讓人在乳溝刺男性生殖器圖案
- 神力女超人不識猛男 無感潘恩裸秀八塊肌
- ＷＨＯ宣達團 突襲中國外館抗議
- （專訪）談金馬特別貢獻獎 小野：不能小看豬哥亮
- 自由共和國》譚慎格（John J. Tkacik）／定義川普總統「我們的『一個中國』政策」
- FTISLAND老么組 尬場BTOB瘋《鬼怪》
- 書劍集》就是政府的場子
- 新竹競走女孩 扭出台灣第一金
- 〈熱門族群〉缺貨效應 被動元件要旺到年底
- 來自天方的仙工 故宮南院展南亞美玉
- 材料都變貴 肉粽1顆成本漲5元
- 內太空浮光掠影─泰國蘇梅島潛水記
- 雙B跑車揪團飆速 「開320還被超車」
- 違停拒盤查 紗布男嗆聲襲警
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：防性侵再犯 藍委建議公布性侵犯名單及住處
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分