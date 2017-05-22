否認大巨蛋換北農案 柯P：這次我自己控制人事
2017-05-22 11:05
〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今上午赴市議會專案報告「立法院換地案、重大BOT檢討進度、都更政策」，無黨籍台北市議員童仲彥詢問柯文哲，外傳台灣建築中心前執行長許銘文給北市府大巨蛋相關建議，是否北市府就拿台北農產運銷公司董事長職務「交換」給許？柯文哲回應，「不是」，並強調北農人事案「會給北市民交代。」
柯文哲否認將北農董座職務「交換」給許銘文，並指出北農董座案「府內有一定投票程序」，他也坦言還有人爭取該職務，但還是要市長室會議解決。
童仲彥追問柯文哲本人是否有請教台建中心人士？柯文哲脫口說「有」、「應該陸陸續續都有」，接著岔開話題指「事實上，副市長陳景峻都有列席台建中心。」陳景峻則趕緊代答指，他代表北市府參加台灣建築中心會議，有請教董事長、執行長；童仲彥再問有無向許銘文請教大巨蛋？陳僅說，「許銘文會場當中有碰過。」
童仲彥對柯文哲說「大巨蛋綁架你民調，不能讓大巨蛋也綁架北農公司董事長」、「不要被恐龍蛋控制。」對此，柯文哲回應，「我會把你意見考慮進去。」
被問及北農公司人事案是否還要給新潮系交代？柯文哲則說，「我這次會給北市民交代，這次我要自己控制。」
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