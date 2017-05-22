蔡十大施政 民調：追討國民黨產最滿意

2017-05-22 10:45

〔記者鍾麗華／台北報導〕根據台灣民意基金會調查，民眾對於蔡英文總統的10大施政，僅3項施政獲得正評，其中最滿意的是追討國民黨產，至於蔡政府的經濟表現，高達6成4不滿，創歷史新高。

世界衛生大會（WHA）正在召開，但在中國杯葛下，台灣未接獲大會邀請函，對於外交表現，有4成1滿意蔡總統一年來的外交表現，但有5成1不滿意，不滿意者比滿意者多10個百分點，也是歷史新高。

至於蔡總統處理兩岸關係表現，有5成6不滿，有3成8滿意，不滿意者超過滿意者18個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆說，相較於去年8月，蔡英文百日執政時，尚有5成1支持，反對的有4成，「這是蔡英文上台以來，台灣人最不滿意她處理兩岸關係的時刻」，原本在處理兩岸關係方面擁有台灣多數民意支持的蔡總統，如今已主客異位，成為少數民意支持的總統。

蔡總統十大施政，「淨滿意」排名依序是追討黨產、年改、國防表現、外交表現、前瞻基礎建設、處理兩岸關係、一例一休、司法改革、林全內閣施政、經濟表現。其中7項的「淨滿意」是負值的，只有追討黨產、年金改革、國防表現3項是正值的，其中國防表現還遠低於5個百分點。

游盈隆表示，執政第一年結束了，蔡英文總統任期至少還有3年，要如何早日脫離「執政困境定型化或常態化」？必須找出問題的癥結，知錯能改，謙卑自持，聞諍言則喜，才能回歸正途。

本次調查由游盈隆負責問卷設計，山水民意研究公司負責調查，訪問期間是5月15與16日，以全國20歲以上成年人為抽樣對象，有效樣本1075人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99個百分點。