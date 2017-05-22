| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
故宮展櫃異常開門錄影畫面曝光 兆豐洗錢案 北檢查無犯罪事證全案偵結
 首頁 > 政治

雷霆兩千殲敵不夠準？ 陸軍要採購美軍這門榴彈砲

陸軍評估，美軍現役的M777榴彈砲較能符合國軍檢討後的作戰需求。圖為M777榴彈砲。（美聯社）

2017-05-22  11:11

〔即時新聞／綜合報導〕國軍在5月初進行「漢光33號」電腦兵棋推演後，對部分武器採購清單做出改變，其中因國造雷霆兩千多管火箭精準度有限，在兵推過程不足以「讓敵人無法登陸」，恐無法因應未來戰場，國軍則將目光轉向美軍現役的M777榴彈砲，針對「岸置精準火砲系統」進行優先採購。

根據《風傳媒》報導，軍方內部認為未來陸軍應優先採購「岸置精準火砲系統」，未來新建置的岸置火力都必須要具備精準導引和高機動性，強調「拖出來就能打，打了要能擊沉兩棲船團」。軍方官員指出，現在無論是火砲或火箭彈，要能「快、狠、準」，才能阻止敵軍登陸，但陸軍現有雷霆兩千多管火箭雖然有強大殺傷力，但在此次兵推中效果不是很好，精準度有限。

陸軍評估，美軍現役的M777榴彈砲較能符合國軍檢討後的作戰需求，將列為未來對美軍購優先爭取清單中，且M777榴彈砲重量僅4噸，只有傳統155榴彈砲的一半，相較於先前陸軍爭取已久的M109A6自走砲，機動性更高，僅需中型戰術輪車就可牽引，也可利用UH-1H直升機進行吊掛部署。M777榴彈砲的火力及射程也不輸傳統榴彈砲，定位與瞄準採數位化，可透過火力指揮中心對目標進行自動瞄準，因此準度比傳統火砲更高。

另外，針對精準多管火箭系統，軍方官員不諱言，共軍去年曾公開PHL-03火箭砲，此型火箭砲也具備精準導引能力，射程更達到150公里，這類精準火箭砲成為火砲的未來趨勢，國軍經這次兵推檢討後，也評估對外採購或研發國造精準多管火箭系統，在研發多管火箭系統方面，中科院也已具備一定能量。

M777榴彈砲相較於先前陸軍爭取已久的M109A6自走砲，機動性及精準度都更高。圖為M777榴彈砲。（彭博）

在此次漢光兵推之後，軍方指出雷霆兩千多管火箭雖具備強大殺傷力，但精準度有限。（資料照，記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國軍 榴彈砲 火砲 火箭 陸軍 雷霆兩千
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥煎鱈魚
涼拌菜✧紅油小黃瓜
好下飯！泰式椒麻雞
挑新鮮絲瓜看體型！
轉寄

標題：雷霆兩千殲敵不夠準？ 陸軍要採購美軍這門榴彈砲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.