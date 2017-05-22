雷霆兩千殲敵不夠準？ 陸軍要採購美軍這門榴彈砲

陸軍評估，美軍現役的M777榴彈砲較能符合國軍檢討後的作戰需求。圖為M777榴彈砲。（美聯社）

2017-05-22 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕國軍在5月初進行「漢光33號」電腦兵棋推演後，對部分武器採購清單做出改變，其中因國造雷霆兩千多管火箭精準度有限，在兵推過程不足以「讓敵人無法登陸」，恐無法因應未來戰場，國軍則將目光轉向美軍現役的M777榴彈砲，針對「岸置精準火砲系統」進行優先採購。

根據《風傳媒》報導，軍方內部認為未來陸軍應優先採購「岸置精準火砲系統」，未來新建置的岸置火力都必須要具備精準導引和高機動性，強調「拖出來就能打，打了要能擊沉兩棲船團」。軍方官員指出，現在無論是火砲或火箭彈，要能「快、狠、準」，才能阻止敵軍登陸，但陸軍現有雷霆兩千多管火箭雖然有強大殺傷力，但在此次兵推中效果不是很好，精準度有限。

陸軍評估，美軍現役的M777榴彈砲較能符合國軍檢討後的作戰需求，將列為未來對美軍購優先爭取清單中，且M777榴彈砲重量僅4噸，只有傳統155榴彈砲的一半，相較於先前陸軍爭取已久的M109A6自走砲，機動性更高，僅需中型戰術輪車就可牽引，也可利用UH-1H直升機進行吊掛部署。M777榴彈砲的火力及射程也不輸傳統榴彈砲，定位與瞄準採數位化，可透過火力指揮中心對目標進行自動瞄準，因此準度比傳統火砲更高。

另外，針對精準多管火箭系統，軍方官員不諱言，共軍去年曾公開PHL-03火箭砲，此型火箭砲也具備精準導引能力，射程更達到150公里，這類精準火箭砲成為火砲的未來趨勢，國軍經這次兵推檢討後，也評估對外採購或研發國造精準多管火箭系統，在研發多管火箭系統方面，中科院也已具備一定能量。

M777榴彈砲相較於先前陸軍爭取已久的M109A6自走砲，機動性及精準度都更高。圖為M777榴彈砲。（彭博）