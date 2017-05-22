王育敏亂問 遭段宜康砲轟

2017-05-22 10:40

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會今審查「大陸委員會組織法草案」，國民黨立委王育敏逼陸委會表態，是否同意陸委會從立法院內政委員會移到外交及國防委員會。民進黨立委砲轟，這是立法院的權責，還有人要詢問官員的意見，跟本就是自我閹割。

國民黨立委吳志揚、鄭天財均詢問未來蒙藏委員會不併入陸委會後，將何去何從？陸委會主委張小月答覆，這要依行政院的整體規劃，陸委會都配合辦理。

鄭天財甚至以兩岸關係急凍為由，要求陸委會縮減副主委人數，常任文官也要遇缺不補。

王育敏則詢問，是否同意陸委會在立法院對應的委員會，從內政改歸外交及國防？他不滿陸委會主委邱垂正上週尊重立法院決定之說法，並認為應予以解職。

段宜康隨後怒斥，哪個部會歸屬在哪個委員會，這是立法院的權責，為什麼要問官員的意見？這跟本就是自我閹割，沒想到發問的人還洋洋得意。

他也諷刺，依照部分偉大政治家的邏輯，只要因為兩岸關係趨緩就要文官遇缺不補，那他主張乾脆裁撤陸委會，移到外交部底下算了。

民進黨立委李俊俋也說，蒙藏委員會未來何去何從，這是行政院的業務；陸委會要在哪個委員會，也是立法院的決定。這都不是陸委會的職掌，當然不該由陸委會表達意見，完全不知道國民黨在問什麼。