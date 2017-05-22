「活當，不是死當」小英執政週年民調52.41分

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，就學校常規而言，52.41分是「活當，不是死當」，顯示台灣人雖對蔡英文一年來執政表現不滿意，「但仍願給她一個補考的機會」。（記者簡榮豐攝）

2017-05-22 10:14

〔記者鍾麗華／台北報導〕根據台灣民意基金會最新調查，有39.4％的人民贊同蔡英文總統領導國家的方式，有51.8％的人不表贊同。至於人民給蔡總統一年來的施政表現打了52.41分，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，就學校常規而言，52.41分是「活當，不是死當」，顯示台灣人雖對蔡英文一年來執政表現不滿意，「但仍願給她一個補考的機會」。

民進黨重返執政已經滿一年，調查顯示，4.7％非常滿意、29.5％還算滿意、36.5％不太滿意、25.5％非常不滿意，3.8％沒意見、不知道或拒答。換言之，有3成4民眾滿意，但有6成2民眾不滿意，不滿意的人比滿意的多28個百分點。和上個月相比，滿意的人少了0.8個百分點，但不滿意的人增加了2.9個百分點。

進一步分析顯示，在所有職業種類中，包括最挺民進黨的農民在內，也出現一面倒的不滿現象。在地理區域方面，就連民進黨大本營，雲嘉南和高屏澎，對民進黨執政的不滿都超過半數或遠超過半數。即便是民進黨政黨認同者中，也有3成3的人不滿，這無疑是民進黨二次執政的重大挫敗。

至於林全內閣，僅3成4滿意過去一年的施政表現，有高達5成8不滿意。和上個月相比，滿意比例上升0.9個百分點，不滿意比例也同步上揚4.2個百分點，不滿意者比滿意者高出24.1個百分點。游盈隆說，國人對林全內閣團隊的不滿持續經年，早已是公認的事實，最高當局仍視若無睹，不願負責任地回應民意，養癰為患，不啻是對台灣民主的傷害。

本次調查由游盈隆負責問卷設計，山水民意研究公司負責調查，訪問期間是5月15與16日，以全國20歲以上成年人為抽樣對象，有效樣本1075人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。