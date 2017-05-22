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阿扁不出席蔡有全追思禮拜 陳致中：父親無奈、遺憾

2017-05-22  09:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統陳水扁申請22日（今天）前往台南，參加前國策顧問蔡有全追思禮拜，遭台中監獄駁回﹔陳致中今上午確認父親不會出席追思禮拜，並指父親感到非常無奈遺憾、望蔡有全在天之靈寬諒陳總統。

陳致中指出，蔡有全是陳總統的老朋友、老戰友，當年蔡的台獨案，陳總統是其辯護律師，對於未能送他最後一程，父親感到非常無奈與遺憾。

台獨鬥士、前國策顧問蔡有全，5月4日因心肌梗塞蒙主寵召、享年67歲，本月15日在台北舉行告別式，今上午10點將在母校台南神學院舉辦追思禮拜。

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  • 陳致中上午確認，陳總統不會出席蔡有全追思禮拜（翻攝陳致中臉書）

    陳致中上午確認，陳總統不會出席蔡有全追思禮拜（翻攝陳致中臉書）

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