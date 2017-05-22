黨主席提前交接？吳敦義：尊重洪主席意見

2017-05-22 09:39

〔記者林良昇／台北報導〕前副總統吳敦義當選國民黨主席，即將在8月20日就職，對於交接期長達3個月，黨內有聲音希望提前交接，吳敦義今受訪時表示，尊重希望提前交接的意見，他明將與現任黨主席洪秀柱見面，但不會主動提這議題，「尊重洪主席」。

吳敦義今早接受廣播節目專訪，對於黨主席選舉以過半數勝出，吳敦義說，他也不敢預期能第一輪過半，但他們陣營有長期的民調，很有正確性，之前是預估得票率在50.8%八到54%之間，對於選舉結果他他非常感恩，沒有驕傲的理由。

主持人也詢問，是否洪秀柱敗選她無法接受，「柱粉」崩潰、哭哭，導致開票當天開票開太晚？吳敦義則保守地說：「不能這樣講」、「哭哭很自然」，並不擔心洪秀柱無法接受選舉結果，「我認為國民黨不會分裂」。

對於黨內有人呼籲黨主席應提前交接，吳敦義則表示，尊重黨內認為要提早進入「新秩序」的聲音，他明天下午將與洪秀柱見面，但不會主動提這議題，會尊重洪秀柱和黨中央的決定。

吳敦義指出，國民黨每4年開一次全代會，照慣例是在9月，過去選黨主席都是提早1至2個月，投票日都是在7月左右，這次提前到5月，當時黨內也有不同聲音，中常會也有意見認為要延到7月再選舉，黨中央當時還是堅持主張。

對於2018大選，吳敦義今仍重申，他對各縣市都算了解，但目前沒有看法，並沒有口袋人選，也不會照其他人的猜測去做，提名一定要經審慎公開、公正、公平的過程，在他接任黨主席後才會明確，「對人選的事情我都不會回答」。

吳敦義也特別針對與中共總書記習近平函電強調，有媒體說他給習的回函沒提「一中各表」是錯誤的，他是原汁原味的講出「一中各表」，說沒有表達是錯誤的解讀。

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