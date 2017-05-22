吳敦義當選藍魁 范世平：統派與深藍宣告完全結束
2017-05-22 09:11
國民黨主席當選人、前副總統吳敦義22日接受周玉蔻專訪。（記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕吳敦義當選國民黨黨主席，各方預期將開啟國民黨吳敦義的時代，台灣師範大學政治系教授范世平認為，吳敦義將帶領中國國民黨轉變成「台灣國民黨」，統派與深藍隨著洪秀柱落選，宣告完全結束。
范世平在臉書上發出政治觀察文，指習近平對吳敦義的賀電上稱「你」而不是「您」，善意不夠，但這正是吳敦義要的，與老共保持距離；且吳的回電文也只是「把一中各表重申一遍，是軟中帶硬的回應」。
范世平更讚吳敦義「還是有戰力的」，讓「國民黨暫時止血」，但「小英卻快壓不住黨內，阿扁先來叫板」，他警告「小英要小心了」。
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