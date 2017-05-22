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卸任黨主席 洪秀柱的下一步…

國民黨主席洪秀柱。（資料照，記者蘇金鳳攝）

2017-05-22  07:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉結果揭曉，現任黨主席洪秀柱尋求連任失敗，對於未來，據報導，她已籌組基金會，未來會以此進行運作，不會從政治上消失。

《聯合報》報導，洪秀柱今天就會回到黨中央上班，未來卸任黨主席之後的動態，已透過幕僚表達對黨的忠誠，不會離開國民黨或另組政黨，也不會分裂；且她已籌組基金會，「未來應會以基金會或進一步成工作室的方式，繼續為國民黨奮鬥，不會從政治上消失」；是否參選，目前言之過早。

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