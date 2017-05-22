收拾戰場 吳敦義明天進黨中央會洪秀柱
2017-05-22 07:45
國民黨準主席吳敦義（中）。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕經過激烈競爭，國民黨主席選舉結果出爐，吳敦義取得勝選，成為國民黨準黨魁，也從昨天開始進行拜訪對手，而預定在明天下午進入黨中央，與現任主席洪秀柱見面。
吳敦義當選後強調團結，也從昨天開始，進行請益之旅，拜會黨主席候選人們，昨天已會韓國瑜、潘維剛，今天起則有郝龍斌、詹啟賢。《聯合報》報導，將在週二下午前往黨中央，與洪秀柱會面。
會不會請洪秀柱到國民黨服務？「吳敦義說，當過黨主席的不可能回鍋再到黨中央服務，『當過總統的，還回總統府服務嗎？』當過主席的，稱呼只有前主席、榮譽主席」。
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