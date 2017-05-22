| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

吳習會？傳吳敦義拋時間點

國民黨準黨魁吳敦義。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-22  07:15

〔即時新聞／綜合報導〕吳敦義當選國民黨主席，與中方關係正進入新的互動與觀察，而據報導，吳敦義拋出會見中共總書記習近的時間點，就是「國共論壇」。

《聯合報》報導，吳敦義是在確定當選國民黨主席之後，答覆記者的詢問，是否與習近平見面時，特別提及「交接後選擇適當時機，過去有這個慣例，就是國共論壇」。

報導中也以「藍營熟悉兩岸事務人士」替吳敦義解釋，覆習近平電文中的「和平制度化，並不盡然要與和平協議畫上等號，推動兩岸和平制度化，主要是對民進黨目前執政兩岸僵局，希望重回和平發展的軌道」。

廣告
  • 中共總書記習近平。（法新社）

    中共總書記習近平。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 吳敦義 吳習會 國共論壇 國民黨 國民黨主席選舉 習近平
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥煎鱈魚
涼拌菜✧紅油小黃瓜
好下飯！泰式椒麻雞
挑新鮮絲瓜看體型！
轉寄

標題：吳習會？傳吳敦義拋時間點


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.