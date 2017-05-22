吳習會？傳吳敦義拋時間點

國民黨準黨魁吳敦義。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-22 07:15

〔即時新聞／綜合報導〕吳敦義當選國民黨主席，與中方關係正進入新的互動與觀察，而據報導，吳敦義拋出會見中共總書記習近的時間點，就是「國共論壇」。

《聯合報》報導，吳敦義是在確定當選國民黨主席之後，答覆記者的詢問，是否與習近平見面時，特別提及「交接後選擇適當時機，過去有這個慣例，就是國共論壇」。

報導中也以「藍營熟悉兩岸事務人士」替吳敦義解釋，覆習近平電文中的「和平制度化，並不盡然要與和平協議畫上等號，推動兩岸和平制度化，主要是對民進黨目前執政兩岸僵局，希望重回和平發展的軌道」。