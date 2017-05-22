友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA

衛福部長陳時中與所羅門群島衛生部長Mr. Tautai Agikimua Kaitu'u交換名片並握手寒暄。（特派記者呂伊萱攝）

2017-05-22 05:19

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦21日報導〕世界衛生大會（WHA）22日登場，台灣外交部今晚舉辦外交歡迎酒會，邀請友邦與友我國家人士出席與會，表達台灣盼望參與WHA，對國際社會作出貢獻。聖文森及格瑞那丁衛生部長路克‧布朗（Luke Browne）致詞時感謝台灣提供聖文森許多醫療協助，而聖文森希望世界都能受益於這樣的合作。路克‧布朗不太在乎外界壓力，因為他認為國際醫療體系不應有缺口，「沒有人應該被遺漏」，大力支持台灣參與WHA。

WHA於22日開幕，外交部今晚於日內瓦湖畔的Hotel Metropole舉行外交歡迎酒會，邀請友邦公衛官員與醫衛非政府組織人員出席與會。今年晚會有多名友邦衛福官員代表出席，但整體而言出席情形不如去年，僅約7、80名賓客與會。不過衛福部長陳時中和與會來賓互動熱絡，在人群中穿梭，接連不斷盡力接觸每位賓客，熱情擁抱握手交談，對他們的出席表示感謝，也傳達台灣盼望參與世界衛生體系的聲音。

我駐日內瓦辦事處處長陳龍錦致詞時首先感謝友邦及理念相近國家的代表出席，並表示台灣參與WHA是實現世衛組織「為所有人促進健康」的目標，台灣有能力、也很樂意貢獻國際，盼與國際社會共同落實聯合國永續發展第3項目標（SDG3），以實現世界衛生組織（WHO）願景。

陳龍錦說，台灣過去8年務實地展現了專業能力與對WHO具有建設性的參與，同時累積日益增多的國際支持力量，但即使如此，今年仍然沒有受邀參與，令人「非常遺憾與失望」。但陳龍錦強調，心中仍存有希望，因為他從友邦、友好國家與民主盟友受到無數次激勵，都表示會持續支持台灣參與WHA。

衛福部長陳時中則說，此次率團來到日內瓦，許多人問他「沒有邀請函來做什麼？」而他到會場就明白了，因為「好多朋友在這裡」。陳時中強調，台灣盼和大家分享與交流專業經驗，陳時中抱持信念認為，終有一天中國會明白健康是基本人權，在此概念上「世界的交流和往來對人民都是好的」，台灣會繼續貢獻所知，也期盼國際友人持續努力，「形成國際壓力」，讓台灣參與國際健康事務更為順暢。陳時中也表示合作誠意，向在場國際友人伸手「有任何合作機會都請告訴我們」。

聖文森及格瑞那丁衛生部長路克‧布朗上台致詞時則提到，台灣訓練聖文森許多專業醫師和醫衛人員，也派遣醫療團前往聖文森協助發展，為人民創造福祉。而台灣提供聖文森的許多協助，聖文森希望世界公衛體系能夠受益於這樣的合作。

媒體詢問路克‧布朗支持台灣有無受到中國施壓？路克‧布朗表示，他們不太在乎來自中國或其他人的壓力，而是在乎的「做對的事情」，因為重要的是國際醫療體系不應有缺口，「沒有人應該被遺漏」，大力支持台灣參與WHA。