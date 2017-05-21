陳時中與美衛生部長雙邊會談 美挺台參與WHA

陳時中昨在WHA前夕與美國衛生部長普萊斯（Tom Price）召開雙邊會談，兩人並握手致意。（衛福部提供）

2017-05-21 23:47

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦報導〕世界衛生大會（WHA）22日登場，衛福部長陳時中昨在WHA前夕與美國衛生部長普萊斯（Tom Price）召開雙邊會談。陳時中與普萊斯相談甚歡約45鐘，陳時中會後表示「談得非常愉快」，除美方將繼續支持台灣參與WHA，陳時中也當面邀請普萊斯親自訪問台灣，並得到美方正面回應。

第70屆WHA今將在瑞士日內瓦萬國宮登場，台灣今年未能受邀參與WHA，但獲得國際友人強勁的支持。陳時中昨特別在大會開議前天下午，成功與美國衛生部長普萊斯見面，舉行雙邊會談。

陳時中與普萊斯會談約45分鐘，陳時中會後轉述說，美方除衛生部長外還有至少8名專家陪同，雙方談得相當愉快，是非常成功的雙邊會談。陳時中分享說，他在會談中特別強調台灣在H7N9防疫的貢獻，也點出中國訊息不透明造成台灣防疫需要仰賴他國協助，此種情形造成世界性與區域性的防疫缺口；美國也相當認同這樣的看法。

陳時中也就美國建立GCTF架構，並邀約我方與東南亞十數國建立防疫聯絡網等行動表示感謝，並表示希望將來在既有基礎上繼續合作。陳時中也和普萊斯談到台灣健保制度成就，普萊斯坦言美國正在努力整合與改善健保體系，並表示願與我方交換經驗。

陳時中更當面邀請普萊斯親自來台灣訪問，普萊斯並欣然答應表示會「慎重考慮安排」，陳時中認為「成功機率非常大」。陳時中也表示，若美國衛生部長來台交流訪問，對台灣將是相當大的鼓舞。

至於我方未能獲邀參與WHA，陳時中特別感謝美方站在健康權的角度支持台灣參與，美方也回應說這是該做的，未來樂意繼續來努力。雙方並就國際援助一項建立合作關係意願，陳時中認為雙方談及實質合作事項與方向，是「非常好的開始」。整體而言，陳時中在會談後表示「振奮」，因為在台灣處境這麼不好的情形下，得到「如此珍貴的友誼」，他感到非常高興。

另外，我駐日內瓦辦事處處長陳龍錦昨表示，台灣今年獲得友邦與理念相近國家強大的支持，助我力道和頻率屬於「近年罕見」。陳龍錦透露，美國衛生部長普萊斯曾親自致函給WHO幹事長陳馮富珍，促其本於專業邀請台灣出席大會。且除了普萊斯親自表態，美國還有三位高層官員當面洽請陳馮富珍邀請台灣出席。

不只美國，包含日本與加拿大等7個重要大國也都支持我方，7個大國聯合為我進洽秘書處，並強調我國過去八年的參與已是「慣例」，WHO不應該擅自改變做法。友邦協助部分，我國也有11友邦為我提案，十四個友邦為我致函給秘書處，友邦駐日內瓦代表團更曾三度聯合進洽秘書處，與秘書處官員舌戰，當面要求陳馮富珍繼續邀請台灣出席。