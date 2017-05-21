阿扁申請出席蔡有全追思會 中監駁回：無助醫療

2017-05-21 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕媒體報導指出，前總統陳水扁日前向台中監獄申請22日到台南出席前國策顧問蔡有全的追思活動，但被中監以「無助醫療」為由駁回。中監副典獄長林順斌被問及此事，表示要明天向承辦人員確認後，才可對外面說明。

《民報》報導，蔡有全22日上午10時將在母校台南神學院舉辦追思紀念禮拜，陳水扁向中監申請出席。中監於20日回文表示，此事對扁的醫療無助益，且已超出治療的必要範圍，因此不同扁出席。中監並提醒，「勿踰越相關規定，以免自誤」。

另外，中監還指出，19日未依核准函內容參加凱達格蘭基金會募款餐會一事，將會另案處理。

根據《聯合報》報導，記者查證此事時，中監副典獄長林順斌並未給出肯定答案，陳水扁是否有申請出席追思活動、是否審查後被駁回，要明天上班日向承辦人員確認後，才可對外說明。