台聯期盼吳敦義 改變馬英九「媚中路線」
2017-05-21 19:06
〔即時新聞／綜合報導〕吳敦義當選新任國民黨主席，台聯黨今天除了恭喜吳敦義外，也希望他能改變過去馬英九擔任主席時的「媚中路線」，讓國民黨成為真正愛台灣的本土政黨。
綜合報導指出，台聯今天恭賀吳敦義當選國民黨主席，並期許他能帶領國民黨走向民主化、本土化。台聯表示，國民黨曾為台灣第一大黨，但因人謀不臧、親中疏台，逐漸失去台灣人民支持。不過國民黨目前仍是第一大反對黨，對國內政局及政策走向有一定的影響力。
台聯認為，站在人民立場，需要一個能夠以台灣利益為優先的國民黨。因此期盼新任主席能帶國民黨扎根於台灣這塊土地，並改變過去馬英九的「媚中路線」，成為真正愛台灣的本土政黨。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 玄機重重…吳敦義與習近平首度交鋒
- 吳敦義當選黨主席 他預測：未來會把中國國民黨「台灣化」
- 先生、您、你... 中共電賀國民黨黨主席「稱呼」引聯想
- 蔡英文邀兒童遊官邸 低調過520
- 彭明敏新舊書三連發 台中簽書會座無虛席
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （獨家）豬哥亮頭七返家探望 顯靈堅持不走
- 比高鐵快！超跑國道飆320公里還被超車
- 南門護理之家災後 心理重建啟動
- 日職》為交流戰做準備？陳冠宇勤練短打（影音）
- 5/21重要財經新聞一覽
- 馬刺主場求勝阻勇士聽牌 今日賽事預告與轉播
- 屏東老欉玉荷包減產 價漲3成
- 〈徵文大拼盤〉孩子愛頂嘴 大人先息怒
- 逾期鮑魚改標 宏碩罰480萬
- 謝金燕首吐父喪心聲 唱到這首就哭了
- 扛母債信用破產 女星大義滅親送媽入獄
- 南檢偵辦狼師案 已傳林奕含父母、多名證人
- 梅蘭妮亞 依例未戴頭巾
- 《會考登場》考生休息區在禮堂看台 家長怨無法好好休息
- 會考自然科 考生：比模擬考簡單
- 考古文物隨意堆疊 牛罵頭園區如垃圾場？
- 陳怡蓉穿戰袍拚做人 暗示「我要征服你」
- 復古桌遊彰縣府做莊 阿公阿嬤上牌桌
- 美對IS改採包圍殺光戰略
- 車貼立院停車證 違停男嗆聲又襲警
- NBA》柯瑞成季後賽隊史第一人！「蹲馬桶」傳奇親自恭賀
- 緋紅女巫深V中門大開 秀美乳辣翻坎城
- 「中國官員何時說真話？」 澳名校考題引爭端
- 閏6月送豬腳為父母添壽 高職生獲獎學金
- 找少年冒充她爸 少女騙倒醫生墮胎
- 會考英語科 老師說這題很驚悚…
- 【愛讀書】 《夢卷》
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chen Shui-bian’s pension reform remarks rile DPP
- 12年國教新課綱後年上路 會考命題有3大趨勢
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry mulls purchase of additional 300 Stingers
- 國中會考強碰路跑 延後起跑化解
- 自由廣場》阿扁的算計會不會失算？
- 英國年度大婚 凱特妹妹嫁了
- 中職Live》廖文揚7局飆10K 率獅擊敗兄弟
- 29歲廚師凌晨騎重機 自撞人行道身亡
- 閨密包場力挺小S電影 賈永婕笑稱「被逼的」
- 銅像凸顯白人至上 美國紐奧良拆除
- 兒子楊祐寧見豬哥亮15分鐘 傷痛不受訪
- 幼兒瘋疊杯！ 4歲女童競技奪第2
- 爸媽頒獎賀千安 王勝偉神預測
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台聯期盼吳敦義 改變馬英九「媚中路線」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分