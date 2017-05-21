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台聯期盼吳敦義 改變馬英九「媚中路線」

2017-05-21  19:06

〔即時新聞／綜合報導〕吳敦義當選新任國民黨主席，台聯黨今天除了恭喜吳敦義外，也希望他能改變過去馬英九擔任主席時的「媚中路線」，讓國民黨成為真正愛台灣的本土政黨。

綜合報導指出，台聯今天恭賀吳敦義當選國民黨主席，並期許他能帶領國民黨走向民主化、本土化。台聯表示，國民黨曾為台灣第一大黨，但因人謀不臧、親中疏台，逐漸失去台灣人民支持。不過國民黨目前仍是第一大反對黨，對國內政局及政策走向有一定的影響力。

台聯認為，站在人民立場，需要一個能夠以台灣利益為優先的國民黨。因此期盼新任主席能帶國民黨扎根於台灣這塊土地，並改變過去馬英九的「媚中路線」，成為真正愛台灣的本土政黨。

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  • 台聯黨主席劉一德（左）。（資料照，記者方賓照攝）

    台聯黨主席劉一德（左）。（資料照，記者方賓照攝）

  • 吳敦義當選國民黨主席。（資料照，記者簡榮豐攝）

    吳敦義當選國民黨主席。（資料照，記者簡榮豐攝）

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