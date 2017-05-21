WHO宣達團赴中國外館抗議 遭瑞士警察關切
2017-05-21 17:50
WHO宣達團赴中國外館抗議，遭瑞士警察關切。（記者呂伊萱攝）
〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦21日報導〕為宣達台灣盼望加入世界衛生組織（WHO）的心聲，並表達對中國打壓的抗議，「2017台灣加入WHO宣達團」今突襲赴中國駐日內瓦世貿組織（WTO）代表處外館抗議，引來瑞士當地警察關切，警察確認證件資料後表示宣達團沒有申請場地，要求宣達團不影響街道交通並儘速離開。
世界衛生大會（WHA）22日於瑞士日內瓦舉行，但台灣因中國阻撓而被拒於門外。由台灣聯合國協進會理事長蔡明憲所率領的「台灣加入WHO宣達團」今天抵達日內瓦，突襲前往中國駐日內瓦世貿組織（WTO）代表處外館抗議。宣達團發言人曾琮愷表示，由於中國WTO外館腹地較大，所以選擇此處抗議。
宣達團在中國外館門外抗議不到3分鐘，便有2名瑞士當地警察騎乘重機出現觀察，宣達團在中國外館外呼口號，表達「台灣不是中國」、「台灣要加入WHO」、「WHO需要台灣」等訴求，也高呼「台灣中國、一邊一國」，也在現場唱聖歌與祈禱。蔡明憲也投遞一封抗議公開信到中國外館信箱，盼該外館轉交。後又有警車抵達，一名瑞士警察詢問宣達團由誰帶頭，一度表示因為沒有申請場地許可，需要將團長蔡明憲帶走了解情形。
後在現場外交人員協助下，該名警察確認了蔡明憲的證件以及今晚的住宿地點，便強調不宜影響街道交通，要求儘速離開後便予以放行。曾琮愷表示，事前即有預料到會遭到關切，但是為了預防中國事先阻撓，便沒有申請場地，而是相信瑞士是民主國家，也會讓人民表達心聲，才將行程保密到最後。
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