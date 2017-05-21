吳敦義當選黨主席 邱毅剖析眼前3大難題...

2017-05-21 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕吳敦義擊敗洪秀柱等對手，從國民黨主席選舉中勝出，名嘴邱毅也剖析國民黨主席的位子不好做，眼前就有三大難題要闖。

邱毅在「談天論地話縱橫」臉書中發文，分析吳敦義眼前有三座大山要闖。他認為，如何弭平選舉激戰傷痕、整合黨內歧異路線是一難題，「國民黨要與力促統一的大陸取得共識互信。只有反台獨是不夠的，不統、不獨、不武也難以維繫國共平台的運作」。

再來就是如何佈局2018，劍指2020。邱毅說，選舉期間，吳敦義自稱是國民黨的戰神，但年近70的吳充其量只能運籌帷幄，要與驍勇善戰的民進黨決戰沙場，必須靠戰將出馬。

最後一難題則是，吳敦義此戰大勝得力於地方派系，但邱毅認為，「水可載舟，亦可覆舟」，若吳敦義被地方派系綁架，走上醬缸文化的老路，「若吳敦義一掀牌，果然與口袋名單大同小異，國民黨再起的希望就斷絶了」。