對國際發聲、向中國抗議 民眾排字挺台灣進WHO

台灣健康空氣行動聯盟與多個醫界團體，21日下午舉行「挺台灣進WHO 防疫護全球」行動，在台北車站新光三越前，以藍布排大字「WHOTW」對國際發聲、向中國抗議。（記者黃耀徵攝）

2017-05-21 16:37

〔記者陳炳宏／台北報導〕台灣健康空氣行動聯盟與二十餘個醫學會與公會，今天首次發起為爭取台灣加入WHO而舉辦的「挺台灣進WHO 防疫護全球集會，在周日人來人往的站前新光三越」忠孝西路上，穿白袍的醫師們帶領穿白衣的民眾，拿出白氣球排出「WHO NEEDS TAIWAN」，呼籲世界衛生組織，勿將台灣屏除於全民健康目標之外，世衛需要台灣，台灣加入能使全球健康、衛生安全更加精進。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師表示，這次中國對台灣如此蠻橫，已經引起民眾普遍不滿，所以在極短時間內發起這個活動，希望透過排出「WHO NEEDS TAIWAN」展現人民的力量，而且這是完全由民眾自發的行動，讓全世界看到，不只是政府想進入WHO，廣大台灣民眾也有相同想法。

葉光芃指出，1996年台灣總統民選以來，台灣是台灣、中國是中國，其中台灣人民平均壽命甚至比美國多一歲，比全球平均甚至高超過7歲，尤其台灣醫療水準，在全球算是先進國家，SARS期間，台灣的抗疫的表現、貢獻、與透明度及醫療水準，更遠勝過中國隱匿疫情行為，中國說要代表台灣，全台灣民眾都覺對無法接受。

葉光芃呼籲，台灣民眾要做政府後盾，政府官員去日內瓦代表台灣，台灣人民在台北，也是希望全球都能看見台灣，今天排出「WHO NEEDS TAIWAN」，意味台灣需要世衛，世衛也需要台灣，台灣人口二千三百多萬，佔全球人口超過O．三%，與澳洲人口相仿，相當於歐洲四國，醫療水準、人口平均壽命，與英國、德國相仿，一定能為全球做出相當貢獻。

葉光芃強調，台灣需要世衛，但世衛也需要台灣，台灣在過去防疫部分成效有目共睹，世界衛聲組織重視的空氣污染問題，因為全球因空氣污染而死亡的民眾，每年超過七百萬人，而台灣在空污PM 2.5部分的標準，更勝過歐盟。

葉光芃指出，台灣民間的力量與政府共同合作，希望可以達到世衛標準，這是世界少見真正落實世衛組織對全世界人民健康的呼籲，所以台灣人民絕對有能力、也絕對有資格替全球貢獻出足夠的經驗，希望這次「WHO NEEDS TAIWAN」排字，可以讓參加日內瓦舉行的世衛大會各國，看到台灣人民團結的力量。

葉光芃也呼籲，台灣是一個主權獨立的國家，二十一年來人民直接選出自己總統，所以希望全世界都能幫助台灣，WHO不應該屈服於中國蠻橫的壓力下，全世界人民都應該讓台灣為全球人民的健康打氣，共同捍衛美好的未來。

台灣健康空氣行動聯盟與多個醫界團體，21日下午舉行「挺台灣進WHO 防疫護全球」行動，在台北車站新光三越前，以藍布排大字「WHOTW」對國際發聲、向中國抗議。（記者黃耀徵攝）

台灣健康空氣行動聯盟與多個醫界團體，21日下午舉行「挺台灣進WHO 防疫護全球」行動，在台北車站新光三越前，以藍布排大字「WHOTW」對國際發聲、向中國抗議。（記者黃耀徵攝）