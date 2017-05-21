去年餐會阿扁待「小房間」 呂秀蓮：夠難看了...

2017-05-21 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁19日出席凱達格蘭基金會12週年感恩募款餐會，涉違反台中監獄事先提出不進入活動會場、不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪等「五不」但書。前副總統呂秀蓮則替阿扁抱不平，認為去年他只能窩在「新娘房」和支持者會面，「已經夠難看了」。

陳水扁天前天獲准出席出席凱達格蘭基金會舉辦的感恩餐會，但卻違反中監開出不准進入會場、不上台、不演講、不談政治及不接受媒體採訪的「五不」條件，不但由民進黨立法院黨團總召柯建銘陪同進場，還以預錄影片感謝場支持者，並質問政府「讓我講話政府就會倒？」更為軍公教被污名化抱屈。而對於陳水扁是否違反規定，台中監獄則說，將審慎查證，相關承辦人員正加班整理進行認定。

而呂秀蓮在「東方瑞士．美麗島 和平中立．新台灣」臉書粉絲專頁影片爆料說，去年中監讓陳水扁到台北不能進會場，「窩在新娘準備出場前那小小房間裡面，已經夠難看」，「我當時就跟他講說 你要嘛不要去，做一個比較明確的抗議，如果去就要堂堂出現」，沒有想到今年中監讓他可以出席餐會，可是設下「五不」。

另外對於特赦問題，呂秀蓮也呼籲總統蔡英文要做出合理的處置，應依據《特赦法》第6條，「總統得命令行政院轉令主管部為大赦、特赦、減刑、復權之研議」，藉此交代行政院長林全限期研議結果並提報，然後蔡英文做出一個合情合法合理的處理。