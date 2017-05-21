《路透》專訪 陳時中：盼盟友無懼中國威脅挺台參與WHA
衛福部長陳時中接受《路透社》專訪，向盟友喊話支持台灣參與世衛大會。（翻攝自U.S.News報導）
〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦21日報導〕世界衛生大會（WHA）開幕在即，台灣卻被拒於門外，衛服部長陳時中昨天接受《路透社》專訪向台灣盟友喊話表示，希望朋友們面對中國以「強迫與威脅」阻撓台灣參與WHA時，能挺身而出。
WHA將於下週一在瑞士日內瓦開幕，全球194個會員及觀察員將齊聚一堂召開大會，台灣卻被排除在世界之外。今年台灣雖未受邀與會，陳時中仍率「世衛行動團」親訪日內瓦，以密集的周邊活動和友邦及友我國家進行專業交流。
除經驗交流外，陳時中也代表台灣向世界發聲，昨下午接受《路透社》專訪，直言台灣因中國的打壓無法參與WHA，台灣希望盟友們面對中國的「強迫與威脅」時，能挺身而出。《路透社》以長篇文章與影音新聞刊出相關報導。
陳時中在訪問中呼籲中國說，中國應理解中華文化傳統智慧，一向是以善意贏得民心，而非強迫與威脅，「這是大國應向世界展現的風範」。
訪問中寫道，中國視民主台灣為「叛亂的一省」，並主張國際上不能將台灣認定為主權獨立的國家。聯合國（UN）承認以北京主張為中心的「一中」政策，在此情形下，台灣既非UN會員國，也未能正式參與UN所屬機構與體系的會議。然而在中國的首肯下，台灣自2009年至去年間，因前任總統承認「九二共識」得以獲邀以觀察員身分出席WHA，此情形因現任總統蔡英文拒絕承認「九二共識」，中國惱怒因而中斷。
世衛組織（WHO）幹事長、香港籍的陳馮富珍（Margaret Chan）有權邀請台灣以觀察員身分與會。幹事長一職則將於23日大會中改選。陳時中說，他不大願意將批評集中在某個個人，他也相信她必定承受很大壓力。但陳時中也強調，身為WHO最重要領袖，她應該有能力做出判斷，並持守全球健康原則。對於新任幹事長，陳時中也表達高度的期待，台灣將全力予以支持，也重申WHO不能把台灣2300萬人排除在全球衛生體系之外。
陳時中也和《路透社》分享台灣在醫衛領域的專業經驗，諸如全民健保、疾病防治、C肝治療、AIDS、器官移植、顱面治療與分離禽流感病毒株等領域的專門知識。陳時中也提到2002年爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS），當時不完整的疾病預防體系及中國不透明的資訊管道，都使台灣民眾十分關切。陳時中強調，台灣想和世界分享這些知識，他在日內瓦的其間也願把握任何機會接觸中國衛生官員。
陳時中尾聲並重申，台灣持續被排除在國際體系之外，只會顯示某些單位在意政治多過於基本人權，而在今日全球合作的世界，為了全球人類健康，確保台灣不被排除在全球衛生體系之外，是全世界的責任。
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