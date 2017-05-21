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指吳敦義責任重大 王金平︰有需要會參與黨改造

前立法院長王金平（前右三）到台南開基信安宮上香、祭拜。（記者王俊忠攝）

2017-05-21  12:45

〔記者王俊忠／台南報導〕前立法院長、現任不分區立委王金平，今天上午到台南造訪萬國製藥觀光工廠與開基信安宮參拜。對於吳敦義當選國民黨主席，王金平表達恭喜、也指吳責任重大，要設法為國民黨贏回重新執政的機會，如有需要，他會參與國民黨的運作、改造。

王金平表示，他恭喜吳前副總統當選國民黨主席，期待吳團結國民黨所有的力量、壯大國民黨，浴火重生、贏得民心，為國民黨贏得重新執政的機會，這使命讓吳敦義責任重大，大家應該配合、支持吳，有需要的話，他會參與黨的運作改造，目前吳主席尚未跟他談如何協助黨重生的問題。

位在南市東區裕孝路上的開基信安宮主祀李府千歲，是從南鯤鯓代天府分靈，73年間在裕孝路廟址安座，萬國製藥總裁蔡賜松對李府千歲信仰相當虔誠，擔任該廟主委。今天是李府千歲壽典，蔡賜松邀請王金平到信安宮參香，有多位委員陪同，儀式莊嚴肅穆。

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