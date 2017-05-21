熱血沸騰！阿帕契直升機齊射地獄火飛彈

國軍漢光演習本週登場，陸軍司令部今公佈預演相關動態影片。圖中有多架阿帕契直升機齊射地獄火飛彈，場面相當震撼人心。（圖：取自陸軍司令部提供影片）。

2017-05-21 12:35

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍漢光33號演習將於22日至26日正式進行，陸軍司令部今天發佈預演相關動態影片，只見多架阿帕契攻擊直升機齊發地獄火飛彈，震撼場面簡直令人熱血沸騰。

影片中還有隱藏亮點，軍方出動DMS雙聯裝刺針飛彈，對空中戰機進行追瞄，但影片中並未出現發射畫面。

陸軍司令部表示，國軍漢光33號演習，是年度驗證各作戰區戰備整備與三軍聯合作戰成效，最重要的一場操演。官兵不畏風雨、烈陽天候的嚴酷考驗，承受汗水、體力、專業技能的高強度負荷，全力投入可比擬為一場真實戰役的演練。

漢光33號演習將於22日至26日正式進行，陸軍司令部特別將第一作戰區近期舉行漢光預演的畫面完成剪輯，在今天透過臉書公布，期盼透過網路傳播的力量，向國際宣告台灣自我防衛的強大決心，同時讓國人瞭解，國軍勤訓精練的成果，就是國家可恃的關鍵力量。

陸軍司令部指出，澎湖扼守台灣中、南部海域，具有重要戰略部署地位；漢光演習將以模擬真實戰場方式，驗證國軍反登陸作戰的策略與能力，確保形成敵人不敢也無法逾越的海峽屏障。演習準備期間，三軍精銳部隊、武器盡出，尤其陸軍雷霆2000多管火箭、M60A3戰車等各式火砲實施反舟波射擊時，場面壯觀，震撼力十足，充分展現出國軍守護台灣安全，保護國人的能力與決心。

相關影音（陸軍司令部提供）