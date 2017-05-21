陳亭妃後援會下營出發 林佳龍挺：會做第一名的市長

投入民進黨南市市長初選的立委陳亭妃，今日在下營成立第一個後援會，下營台語「會贏」，台中市長林佳龍、民進黨新北市主委余天等來自全國各界出席相挺，林佳龍強調，第一名的立委一定會做第一名的市長。（記者王涵平攝）

2017-05-21 12:14

［記者王涵平／台南報導］投入民進黨南市市長初選的立委陳亭妃，今日在下營成立第一個後援會，下營台語「會贏」，台中市長林佳龍表示，從下營出發，陳亭妃初選一定會贏，有來自全國各界的相挺，第一名的立委一定會做第一名的市長。

陳亭妃下營後援會今日上午成立，林佳龍、民進黨新北市主委余天、立委高志鵬、立委蔡適應等來自台灣各地的黨公職與各界人士踴躍出席，成立大會活動開始前，林佳龍先陪同陳亭妃前往下營上帝廟上香。

林佳龍表示，陳亭妃在2008年民進黨執政最艱難的時候，民進黨在台南爭取一席立委，當時大家都不看好，她堅持到底進入立院，為台南、為台灣發聲，為人處事、打拼奮鬥精神受人尊敬。

林佳龍強調，女性最顧家、最有疼心，做台南的大家長，大家一定團結作伙，為鄉土打拼，將賴清德市長在台南打下的好基礎延續下去，發揚光大。

他說，台中的經驗可與南市分享，現在中央是民進黨執政，就像當年陳水扁總統全力支持擔任高雄市長的謝長廷一樣，高雄才有現在的捷運等建設，吸引大批觀光旅客，高雄港與高雄市結合發展，希望大家也能支持就像大家的女兒、好央甲的陳亭妃。

林佳龍指出，民進黨台南市長初選民主競爭，台南建立良好的典範，台南贏、台灣一定贏，希望大家一起支持從下營出發、初選一定會贏的陳亭妃。