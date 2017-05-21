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覆電習近平未提「一中各表」 吳敦義這樣說...

對於外界質疑未提「一中各表」，吳敦義表示，有原湯原味地將當時情況說出，而不是僅簡化為「九二共識、一中各表」。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-21  12:43

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉結果昨（20日）晚出爐，前副總統吳敦義大獲全勝，中國最高領導人習近平循例致電道賀，吳敦義也覆電致謝，但覆電中只提「九二共識」，未接「一中各表」，遭外界質疑，吳敦義對此回應，他在電文中有原湯原味地將當時情況說出，而不是簡化為「九二共識、一中各表」8個字。

根據《聯合新聞網》報導，吳敦義今天表示，他在覆電中指出，在1992年國共雙方達成「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式作各自表達」的共識基礎上，歷經多年努力，推動制度化協商，簽署多項協議，從緊張對立到和平發展，成效有目共睹，吳敦義認為，他這樣說就是表現出「九二共識，一中各表」的原湯原味，而不是單單簡化為「九二共識、一中各表」8個字。

過去吳敦義曾經對國民黨主席洪秀柱推動通過的政綱中，省略「一中各表」，只剩「九二共識」四字提出過批評，並多次強調提及「九二共識」，後面就一定要接「一中各表」四個字，並對洪秀柱主張兩岸簽訂和平協議有所質疑。

另據中國媒體報導，對於吳敦義當選國民黨主席一事，中國國台辦發言人安峰山今天重申，盼國民黨繼續堅持「九二共識」，在共同政治基礎上將兩岸關係帶往正確方向。

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