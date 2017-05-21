大勝當選黨主席 馬英九肯定吳敦義有領導能力

2017-05-21 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨第7屆黨主席選舉投票結果昨晚出爐，前副總統吳敦義狂掃14萬4000多票，以過半數的52．24％得票率，奪下黨魁寶座，並將於8月20日上任，任期4年。前總統馬英九也在第一時間道賀，並呼籲吳敦義選後能整合國民黨，帶領國民黨贏得社會信任與民心。

據《東森新聞雲》報導，馬英九今天在南投縣出席「2017永不放棄一騎來發財紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車活動，雖然沒有接受採訪，但縣長林明溱轉述表示，馬英九肯定吳敦義有領導能力，相信未來可以整合國民黨，開創一個新局。