吳敦義當選後首發臉書：站在重返執政榮耀的第一里路

國民黨主席選舉結果出爐，吳敦義確定當選黨主席。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-21 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕吳敦義在昨天當選國民黨黨主席，今天凌晨以準黨魁身份首發臉書，除了謝謝支持之外，指是團結的開始，更是「國民黨新時代的來臨!」，還強調「已經站在重返執政榮耀的第一里路」，佈下的政治任務則是「18年九合一全國地方大選、20年總統立委選舉」。

吳敦義已在昨晚當選為國民黨主席，預定在今年8月20日就職，正式帶領國民黨。他在臉書上向支持者致上感謝，期勉並肩為黨的振興再起一起努力，當選主席是「我的驕傲與光榮!」。