玄機重重…吳敦義與習近平首度交鋒

2017-05-21 08:28

〔即時新聞／綜合報導〕吳敦義當選國民黨主席，與中國共產黨總書記習近平間的賀電往來，成為兩人之間首度互動，從習近平發賀電的時間、稱呼、內文都充滿玄機。

綜合媒體報導，國民黨黨中央是在昨晚9點公布選舉結果，由吳敦義當選主席，中國共產黨也循例發總書記習近平的賀電，但是，引人揣測的是，這份賀電在1個半小時後才到達，時間太久，還一度讓國民黨擔心收不到賀電。

賀電到了，但稱呼同樣引人想像，對吳敦義的稱呼是「你」，有別於去年洪秀柱在黨主席補選勝出時用的「您」。

在內文上，習近平「堅持『九二共識』、堅定反對『台獨』」，而吳敦義回覆則是「持續深化『九二共識』，推動兩岸和平制度化」，雖然吳敦義回覆文的一開始是「一九九二年時，雙方就達成兩岸都堅持『一個中國』原則，並且對於它的涵義，同意用口頭聲明方式作各自表達…」，但跟國民黨長期以來「九二共識」後緊接「一中各表」的表述方式，明顯不同。