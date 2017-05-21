吳敦義當選黨主席 他預測：未來會把中國國民黨「台灣化」

國民黨主席選舉結果出爐，吳敦義（中）得票過半，確定當選黨主席。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-21 06:41

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義當選國民黨新任主席，國民黨即將進入吳敦義的時代，台灣師範大學政治所教授范世平預測，吳敦義未來會把中國國民黨「台灣化」，成為另類「台灣國民黨」。

吳敦義以52.4%得票率狂勝其他候選人，成為國民黨準黨魁，《BBC中文網》報導，范世平不意外「本土派吳敦義」當選，指他從基層做起，更能協助國民黨上下聯絡「接地氣」，且預測吳敦義未來會把中國國民黨「台灣化」，成為另類「台灣國民黨」，以延續之前李登輝總統時期的理念，但「吳敦義不會真正將中國國民黨改名，而是從內部慢慢改造」。

范世平並認為，在兩岸關係的現實考量，中國可能會喜歡吳敦義的當選，原因是，中國即使喜歡洪秀柱的「一中同表」，但在台灣並不受歡迎，恐會加速國民黨衰退。