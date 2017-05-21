立委淚眼看WHA：有一天我們會以台灣為名坐在這裡

2017-05-21 00:37

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦20日報導〕世衛大會（WHA）開幕在即，台灣立委視導團在參觀WHA會場萬國宮（Palais des Nations），民進黨立委林靜儀感嘆表示，世衛組織（WHO）重視的健康主題是台灣長久以來支持的議題，也在場內看到許多我國提供醫療援助的國家名稱，「但我們卻無法在裡面」。她不禁眼眶含淚更期盼，有一天我們會坐在這裡其中一個位置，「以名為台灣的國家」。

WHA將於下週一開幕，衛福部「世衛行動團」與立委視導團均已抵達瑞士日內瓦，民進黨立委邱泰源、林靜儀、時代力量立委高潞‧以用‧巴魕剌與親民黨立委周陳秀霞下午與我駐瑞士代表谷瑞生及衛福部官員們，以團體參訪形式共同進入WHA會場萬國宮（Palais des Nations）內參觀。

一行人走訪WHA大會議場與人權委員會會議室等重要場所，並聆聽導覽解說。林靜儀參觀完後受訪表示，導覽人員介紹WHO一路成立的歷程，談及人權與健康等各式各樣議題，都是台灣長久以來支持的議題；也在場內看到許多我國提供醫療援助的國家名稱，但台灣卻被「用不合理的方式直接排除在外」。

今年台灣沒有受邀出席，已經布置好的WHA大會議場內沒有往年的「中華台北」名牌，媒體詢問立委對此有何想法？林靜儀直言說，她並不想看到「中華台北」，而是想看到「台灣」。林靜儀強調，台灣從不吝嗇付出，他們要努力做的事情，就是「有一天，我們會坐在這其中一個位置，以一個名為台灣的國家」，言及於此她不禁眼淚都要落下來。

林靜儀身為台灣NGO組織「台灣女醫師協會」成員，今次將以NGO名義進入WHA旁聽，但中國打壓力道前所未有，若屆時換證遇到困難，是否會當場抗議？林靜儀說，她並不會為難第一線工作人員，因為她也清楚問題在於聯合國（UN），但也強調如果有任何參與上的困難，都會發布聲明以示立場。