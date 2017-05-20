世衛行動團啟動 陳時中：至少30場周邊會談
2017-05-20 23:59
衛福部長陳時中抵瑞士與媒體會面。（記者呂伊萱攝）
〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦20日報導〕衛福部長陳時中今天率領「世衛行動團」抵達瑞士，啟動系列行程，陳時中透露至少有30場周邊會談。另今年世界衛生大會（WHA）重頭戲是世衛組織（WHO）將選出新任幹事長，陳時中會否與之見面？陳時中保守回應表示「努力中」。
WHA將於下週一開幕，陳時中率我國「世衛行動團」於今天中午率「世衛行動團」抵達瑞士日內瓦，啟動一系列緊鑼密鼓的行程，先召開內部工作會議，後並與國內媒體會面。陳時中說明這次「行動團」最重要是來「交朋友」，很多事情是「一步一步」進行，即使是在沒有獲邀的最糟糕情況下，「相信還是會有一些進展」。陳時中強調，今天「行動團」踏出第一步，是以明年成為正式觀察員為目標繼續努力。
陳時中也透露，已確認至少將有30場周邊會談，台灣願意「傾其所有」和世界分享專業經驗。例如台灣年初成功迅速分離出禽流感病毒株，並交給友好國家做疫苗準備，陳時中強調這是台灣對世界很大的貢獻，但卻遭到不公平、不合理的對待。
陳時中也說，周邊會談裡面最重要的兩項是防疫和台灣健保制度，疾管署長周志浩將會就防疫舉辦多邊會議， 健保署長李伯璋則會與瑞士專業組織舉辦健保相關座談會。
另外，今年WHA重頭戲是WHO將選出新任幹事長，陳時中會否與之見面？陳時中僅保守回應表示「努力中」，不便透露更多細節，但強調起碼會有賀函，「伸出台灣友誼的手」。
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