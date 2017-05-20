黨主席勝選 吳敦義：將助國民黨2020重返執政
2017-05-20 22:00
〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨主席選舉結果今晚出爐，前副總統吳敦義首輪過半、以14萬票高票當選黨主席。晚間9點半，他在夫人蔡令怡陪同下發表勝選感言，強調將盡早準備，幫國民黨在2020年重返執政。
吳敦義表示，今天他非常感恩承擔下黨主席擔子，一定會全力以赴，在黨務上第一要精誠團結，唯有一心一德、才能抵擋艱難。
吳敦義說，他以後要推動黨的改革，進行黨務革新，重建年輕人對國民黨信任及支持，要讓年輕一代朋友有好願景，任何勵志奉獻的事，都要極力執行。
吳指出，國民黨要做有效監督、制衡的在野黨，2018年九合一地方選擇，將推出有品德、操守、經驗的好人才，要用公正無私態度尋求民眾支持。
吳也說，2020年總統大選也要盡早準備，幫助國民黨重新贏得執政機會，讓中華民國發光發熱，打造廉能政府、重建繁榮及均富的經濟。
吳表示，會堅持九二共識、確保兩岸文化交流，鞏固兩岸和平永續發展的關係。
對於現任黨主席洪秀柱，吳敦義也說，在洪秀柱主席交接前會充分配合，另外5位候選人多有長處，要多尊重、多借重，也要結合年輕和成熟世代，讓國民黨成為受人尊敬、歡迎及敬重的政黨。
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